Пилотную партию вакцины от коронавируса направили в Петербург

Речь идет о несколько десятков доз, предназначенных для врачей.

В понедельник, 14 сентября, глава Петербурга заявил, что скоро город получит пилотную партию вакцины от коронавируса.

Отмечается, что речь идет о несколько десятков доз, предназначенных для врачей. Ленинградская область уже получила вакцину, которая называется "Спутник V".

Партии вакцин направили в регионы. Сначала ее сделают медикам, учителям и людям старше 65 лет.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге не выявлено ни одной смерти от коронавируса.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора