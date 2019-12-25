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Пилотную партию вакцины от коронавируса направили в Петербург
Сегодня, 20:32
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smirenny

Пилотную партию вакцины от коронавируса направили в Петербург

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Речь идет о несколько десятков доз, предназначенных для врачей.

В понедельник, 14 сентября, глава Петербурга заявил, что скоро город получит пилотную партию вакцины от коронавируса. 

Отмечается, что речь идет о несколько десятков доз, предназначенных для врачей. Ленинградская область уже получила вакцину, которая называется "Спутник V". 

Партии вакцин направили в регионы. Сначала ее сделают медикам, учителям и людям старше 65 лет. 

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге не выявлено ни одной смерти от коронавируса.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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