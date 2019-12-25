За сутки в Петербурге не выявлено ни одной смерти от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге не выявлено ни одного летального случая от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
При этом в России жертвами COVID-19 за прошедшие 24 часа стали 57 человек. Больше всего умерших за указанный период выявлено в Москве (11), Нижегородской области (6) и Московской области (5). В Ленобласти опасная инфекция унесла жизнь одного человека.
С начала пандемии в России умерли 18 635 человек от коронавируса. Выздоровели 878 700 человек.
Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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