Пилоты заметили НЛО в небе над российским городом

Несколько экипажей заметили странный объект в небе над Чудово.

Пилоты заметили Неопознанный летающий объект в небе над российским городом. Известно, что об НЛО диспетчеров петербургского аэропорта "Пулково" уведомил экипаж самолетов, когда пролетали над территорией Новгородской области. Обращения были получены руководителем полетов днем 25 мая. Летчики утверждали, что около города Чудово бортовые локаторы зафиксировали НЛО. После этого самолеты благополучно долетели до места назначения.

В настоящее время эксперты не могут ответить на вопрос о том, что именно видели экипажи сразу нескольких самолетов в воздухе.

Associated Press: на ключевом маршруте поставок нефти нашли загадочную авиабазу.

Фото: Piter.tv