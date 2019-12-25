Associated Press: на ключевом маршруте поставок нефти нашли загадочную авиабазу

На острове Маюн близ побережья Йемена была обнаружена неизвестная база. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и собственные источники.
Уточняется, что находку обнаружили в Баб-эль-Мандебском проливе. База расположена на ключевом маршруте поставок энергетических носителей и коммерческих грузов. Представитель компании Janes Джереми Бинни, который продолжительное время наблюдает за этой базой, подчеркнул, что ранее на этой территории пытались обосноваться ОАЭ, однако, по его мнению, в настоящее время деятельность на острове осуществляет Абу-Даби.
Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель – установить относительно постоянное присутствие. <…> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую.
Джереми Бинни, представитель компании Janes
По его словам, база может стать полезным плацдармом для войны с йеменскими хуситами, так как на этой территории находится взлетно-посадочная полоса длиной более чем 5500 метров. Удачное расположение базы позволит наносить авиаудары по материковому Йемену и проводить операции в Красном море и Восточной Африке.
Ранее в Белом доме сообщили, что США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО.
Фото: apnews.com
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