Associated Press: на ключевом маршруте поставок нефти нашли загадочную авиабазу

Собеседник агентства полагает, что она может быть задействована при ведении войны с йеменскими хуситами.

На острове Маюн близ побережья Йемена была обнаружена неизвестная база. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и собственные источники.

Уточняется, что находку обнаружили в Баб-эль-Мандебском проливе. База расположена на ключевом маршруте поставок энергетических носителей и коммерческих грузов. Представитель компании Janes Джереми Бинни, который продолжительное время наблюдает за этой базой, подчеркнул, что ранее на этой территории пытались обосноваться ОАЭ, однако, по его мнению, в настоящее время деятельность на острове осуществляет Абу-Даби.

Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель – установить относительно постоянное присутствие. <…> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую. Джереми Бинни, представитель компании Janes

По его словам, база может стать полезным плацдармом для войны с йеменскими хуситами, так как на этой территории находится взлетно-посадочная полоса длиной более чем 5500 метров. Удачное расположение базы позволит наносить авиаудары по материковому Йемену и проводить операции в Красном море и Восточной Африке.

Ранее в Белом доме сообщили, что США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО.

Фото: apnews.com