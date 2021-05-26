Белый дом: США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

Джен Псаки прокомментировала создание доклада об НЛО Нацразведкой США.

Белый дом указал, что США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО. Об этом на брифинге с журналистами сообщила пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки. Чиновница заметила, что власти страны каждый раз внимательно расследуют сообщения о попадании в воздушное пространство неопознанных летающих объектов.

Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Корреспонденты спросили Псаки о том, готов ли Вашингтон обнародовать в полном объеме доклад о предполагаемых НЛО, разработкой которого в настоящее время занимается офис главы Национальной разведки США совместно с Пентагоном. В тексте документа будет отражено все, что правительство знает об НЛО. Белый дом поддерживает выполнение обязательства по составлению такого доклада. При этом руководство Национальной разведки США само решит, будет ли содержание документа публично раскрыто и в каком объеме.

Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос об НЛО.

Видео: Youtube/Yahoo Finance