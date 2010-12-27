Издание The Atlantic сообщило, что командир экипажа разгерметизировал салон на высоте 12 тысяч километров.

Самолет "Боинг 777" "Малазийских авиалиний" МН370 пропал в Индийском океане в 2014 году и до сих пор пропавший "Боинг" не найден, как и неизвестны истинные подробности катастрофы.

Издание The Atlantic в большой статье посвященной "Малазийскому Боингу", который пропал над Индийским океаном в 2014 году возложил всю вину на пилота самолета Захария Ахмад Шаха. Из выводов, которые сделало издание, следует, что Захарий Шах убил второго пилота, а затем разгерметизировал салон на высоте 12 000 километров. Люди задохнулись от нехватки кислорода до того, как самолет рухнул в океан.

Также в статье The Atlantic сообщает, что Захария Ахмад Шах на тренажере-симуляторе отрабатывал примерный план смертельного полета самолета.

Напомним, "Боинг 777" рейса МН370 "Малазийских авиалиний" пропал в небе над Индийским океаном ночью 8 марта в 2014 году. На борту самолета было 2 пилота, 10 стюардесс и 227 пассажиров, в том числе 5 детей. Все они признаны погибшими. Большинство пассажиров были китайцами, остальные 38-малазийцами, а остальные в порядке убывания прибыли из Индонезии, Австралии, Индии, Франции, Соединенных Штатов, Ирана, Украины, Канады, Новой Зеландии, Нидерландов, России и Тайваня.

Сегодня ранее: Филипп Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета в Домодедово, на котром он вместе с детьми возвращался из Болгарии.

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