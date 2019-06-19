Киркоров опубликовал видео жесткой посадки в аэропорту Домодедово

Видео с ЧП в аэропорту Домодедово Филипп Киркоров опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Накануне, 18 июня, самолет, на котором летел из Болгарии Филипп Киркоров с детьми совершил жесткую посадку в Домодедово. Накануне Piter.TV рассказывал все подробности произошедшего.

Сегодня, 19 июня, Киркоров в своем Instagram опубликовал видео с моментом жесткой посадки. На кадрах видно, что при соприкосновении шасси с ВПП произошел "скачок", после которого пилоты вновь поднялись в небо и пошли на второй круг. На видео слышно, как ругается Киркоров, в салоне слышится визг пассажиров.

Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! Ф. Киркоров

Все обошлось благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал. Киркоров поблагодарил экипаж самолета за профессионализм.

Видео: Instagram, Филипп Киркоров