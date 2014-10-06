Эксперт рассказал петербуржцам, как увидеть предстоящий пик звездопада

Небесное явление будет наблюдаться особенно чётко в период с 17 по 18 ноября.

В течение ноября в небе Северной столицы можно наблюдать красочное природное явление. Над городом проходит метеорный поток Леониды, пик которого придётся на ночь 17 на 18 ноября. О том, в каких условиях метеориты покажутся наиболее яркими, рассказал кандидат физико-математических наук Николай Железнов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт подчеркнул, что поток Леониды считается одним из наиболее быстрых звездопадов, поскольку он двигается навстречу вращению Земли. Чтобы максимально насладиться видом, Железнов советует направиться за город, расположиться вдали от ярких огней и высоких домов.

Падающие звёзды будут пролетать в темноте раз в 3-4 минуту, добавил физик. При этом, звездопад чётче всего проявится на небе ближе к утренним часам за южной стороной небосвода.

Ранее петербуржцы поделились видео со звездным пейзажем над Ладогой.

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