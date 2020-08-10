Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь на 13 августа

В Московском планетарии рассказали где и когда лучше наблюдать за потоком Персеиды.

Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь на четверг. Об этом сообщили представители Московского планетария. В ночь на четверг скорость потока Персеиды будет достигать 110 метеоров в час. Этот показатель приравнивается к одной-двум метеорам в минуту.

В августовские ночи жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким "звездным ливнем" года – наступает максимум метеорного потока Персеиды сообщение Московского планетария

Согласно данным Международной метеорной организации, пик активности звездопада произойдет с 16:00 до 19:00 по московскому времени 12 августа. В северной полосе РФ его можно будет наблюдать в северо-восточной части неба. Свечения самых ярких метеоров продлятся до нескольких секунд.

Напомним, что поток Персеиды из созвездия Персея появляется ежегодно с 17 июля по 26 августа.

100 метеоров в час: Жителей России ждет небывалый звездопад Персеиды.

Видео: YouTube / EL PAÍS