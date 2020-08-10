Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь на 13 августа

Пик активности самого яркого звездопада года наступит в ночь на четверг. Об этом сообщили представители Московского планетария. В ночь на четверг скорость потока Персеиды будет достигать 110 метеоров в час. Этот показатель приравнивается к одной-двум метеорам в минуту.
В августовские ночи жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким "звездным ливнем" года – наступает максимум метеорного потока Персеиды
сообщение Московского планетария
Согласно данным Международной метеорной организации, пик активности звездопада произойдет с 16:00 до 19:00 по московскому времени 12 августа. В северной полосе РФ его можно будет наблюдать в северо-восточной части неба. Свечения самых ярких метеоров продлятся до нескольких секунд.
Напомним, что поток Персеиды из созвездия Персея появляется ежегодно с 17 июля по 26 августа.
100 метеоров в час: Жителей России ждет небывалый звездопад Персеиды.
Видео: YouTube / EL PAÍS
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