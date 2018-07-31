100 метеоров в час: Жителей России ждет небывалый звездопад Персеиды

Стало известно, когда наступит самый пик этого необычайно красивого зрелища.

Астрономов и людей, кого притягивают звезды, в августе ждет самый красивый обильный звездопад года.

Жители России и всего мира только впечатлились великолепным затмением Луны, многие смогли полюбоваться близким Марсом. А теперь можно будет насладиться красивейшим звездопадом Персеиды.

Персеиды - это метеорный поток, который появляется возле Земли со стороны созвездия Персея. В конце июля и в августе наша планета проходит через этот шлейф из метеоров, выпущенных кометой Свифта - Туттля. Жители Земли смогут наблюдать это явление с 17 июля по 24 августа. Самый пик звездопада приходится на ночь с 12 на 13 августа. В этот период ожидается до 100 метеоров в час.

На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды! По прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается до 100 метеоров в час! Московский планетарий

Кроме того, 11 августа будет наблюдаться небольшое затмение Солнца, видимое на севере и востоке России.

Видео: YouTube/TheMegalexx