Лунное затмение 2018 глазами очевидцев: Пользователи соцсетей делятся фото и видео редкого небесного явления

В социальных сетях появляется все больше фото и видео лунного затмения.

Сегодня люди в ночном небе смогли наблюдать великое лунное затмение. Это астрономическое явление, во время которого Луна не только ушла в тень, но и приобретала красный оттенок. Такое происходит раз в 14-17 лет. А из-за частой облачности небесное зрелище зачастую скрыто от глаз.

В этом году во многих регионах России нет облаков, и лунное затмение предстало во всей красе и подробностях. С социальных сетях появляются фото и видео этого редкого явления.

видео: Instagram/sergei_panfiloff, galina.zlata

Фото: Instagram/zaurjbю,bambooway, alexeyshalashov