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Лунное затмение 2018 глазами очевидцев: Пользователи соцсетей делятся фото и видео редкого небесного явления

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В социальных сетях появляется все больше фото и видео лунного затмения.

Сегодня люди в ночном небе смогли наблюдать великое лунное затмение. Это астрономическое явление, во время которого Луна не только ушла в тень, но и приобретала красный оттенок. Такое происходит раз в 14-17 лет. А из-за частой облачности небесное зрелище зачастую скрыто от глаз.

В этом году во многих регионах России нет облаков, и лунное затмение предстало во всей красе и подробностях. С социальных сетях появляются фото и видео этого редкого явления.

видео: Instagram/sergei_panfiloff, galina.zlata

Фото: Instagram/zaurjbю,bambooway, alexeyshalashov

 

 

Теги: великое противостояние марса , видео , луна , лунное затмение , марс , фото
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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