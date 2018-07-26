Где и когда смотреть лунное затмение 27 июля 2018 года

Piter.tv расскажет где и когда наблюдать за редчайшим событием - лунным "кровавым" затмением и противостоянием Марса.

В пятницу, 27 июля жители Земли увидят "кровавое" лунное затмение. Это астрономическое явление, во время которого Луна не только уйдет в тень, но и превратится в темно-красный оттенок. Специалисты уверенны, что редкое явление, которое происходит раз в 14-17 лет, повлияет на судьбу каждого человека.

Время лунного затмения 27 июля 2018

Стоит отметить, что предстоящее лунное затмение станет самым продолжительным за сто лет. Весь процесс составит 1 час 44 минуты. Наблюдать за ним можно будет с 22.30 до 00.14 по московскому времени.

Кроме того, явление необычно тем, что в ночь на 28 июля произойдет полномарсие. Это событие, при котором Марс окажется вблизи с линией, на которой находятся Солнце и Земля. Более того, планета максимально приблизится к Земле, став третьей по яркости точкой в небе после Луны и Венеры. Последний раз такое же астрономическое явление было в 1830 году.

Где смотреть лунное затмение 27 июля 2018

Редкое событие удастся увидеть с любой точки в России. Кроме того, жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать за кровавым затмением и противостоянием Марса в планетариях. Стоит отметить, что большую роль сыграет погода: в этот день небо должно быть безоблачным и ясным.

Фото: pixabay

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