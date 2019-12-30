В планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды

Благоприятные условия для наблюдения наступят через несколько дней после 12-13 августа.

В Московском планетарии рассказали, когда стоит смотреть метеорный поток Персеиды. В сообщении отмечается, что благоприятные погодные условия для наблюдения состоится через несколько дней после пика. В это время Луна близка к новолунию, которое наступит 19 августа.

Благоприятные условия видимости потока в 2020 году сложатся спустя три-четыре дня после ночи пика (с 16-23 августа) сообщение Московского планетария

Напомним, что метеорный поток Персеиды в 2020 году намечен на период с 23 июля по 20 августа. Его пик ожидается 12-13 августа. Согласно прознозам международном метеорной организации, в это время можно будет видеть до 110 метеоров каждый час.

Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды.