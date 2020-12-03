Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США

Pfizer, а также BioNTech, представят данные по вакцине от коронавируса регулятору США FDA, а затем в научный журнал, который смогут рецензировать учёные. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что в начале декабря состоится встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам. Именно на ней Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности своей вакцины. Также представители компании ответят на вопросы членов комиссии.
Ранее вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании.
Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now
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