Певица Селин Дион снялась в фильме о синдроме мышечной скованности

Премьера проекта запланирована на 25 июня.

Французская певица Селин Дион расплакалась в новом документальном фильме "Я: Селин Дион", в котором звезда расскажет зрителям о своей неизлечимой болезни — синдроме мышечной скованности. Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале американского стримингового сервиса Prime Video. О сопровождающемся болезненными спазмами синдроме фанаты творчества артистки узнали только в 2022 году, когда Селин Дион сначала перенесла, а потом отменила свой концертный тур.

Не трудно сделать шоу, трудно шоу отменить. Я усердно тружусь каждый день. Но, надо признать, это борьба. Я так скучаю по людям. Я не остановлюсь. Селин Дион, певица

Авторы фильма покажут, как Селин Дион старается восстановиться для того, чтобы вернуться на сцену. Официальная премьера ленты запланирована на онлайн-ресурсе Prime Video 25 июня.

Вышел финальный трейлер мультфильма "Гарфилд".

Фото и видео: YouTube / Prime Video