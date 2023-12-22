Вышел финальный трейлер мультфильма "Гарфилд"

Лента уже доступна для просмотра в кинотеатрах по всему миру.

Компания Sony Pictures выпустила в социальных сетях финальный трейлер мультфильма "Гарфилд". Ролик создатели приурочили к старту показов ленты, так как официальная премьера в зарубежных странах уже состоялась. Перезапуск проекта "Гарфилда" расскажет историю о бродячем коте,, которого подбирает и выхаживает дома молодой человек по имени Джон. Картина будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого досталась Сэмюэлю Л. Джексону. Самого кота на этот раз озвучил актер Крис Пратт.

Энапомним, что в 2004-ом году на большие экраны вышел "Гарфилд", а в 2006-м — его продолжение под названием "Гарфилд: История двух кошечек". Мультфильмы получили смешанные отзывы от СМИ, критиков и зрителей. Они едва отбили затраты на кинопроизводство.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment