Певица Клава Кока накопила долги за коммуналку

Стразу три московские компании подали иски в связи с неуплатой ЖКУ.

Суд в Москве рассмотрел иски о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой). В 2025 и 2026 годах на артистку подали три исковых заявления, сообщило РИА Новости.

Согласно судебным материалам, истцами выступили Мосводоканал, Московская объединенная энергетическая компания и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В обращениях речь шла о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги.

Кроме того, претензии касались оплаты тепловой и электрической энергии. После рассмотрения суд удовлетворил все исковые требования. В материалах суммы взыскиваемых с Клавы Коки долгов не назывались.

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