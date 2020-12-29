Клава Кока раскрыла имя своего парня и показала совместное фото

На снимке пара опирается на кабриолет BMW и обнимается на фоне Голливудских холмов.

Популярная певица Клава Кока впервые показала своего возлюбленного. Им оказался блогер Дмитрий Гордей. Совместное фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимке пара опирается на кабриолет BMW и обнимается на фоне Голливудских холмов.

Поклонники Клавы обрадовались этому признанию, так как очень давно гадали, с кем же в отношениях состоит девушка. В комментариях подписчики написали множество теплых слов.

Клава Кока и NILETTO исполнили песню "Краш" на итальянском языке на Новый год.

Фото: Instagram/ @klavacoca