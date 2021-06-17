Клава Кока выпустила совместный клип с Сергеем Жуковым

Девушка Клава приезжает в Москву учиться и встречает на вокзале молодого человека, в которого влюбляется.

На YouTube состоялась премьера клипа Клавы Коки и солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Ролик снят на песню "Нокаут".

Зрителям рассказали трогательную историю любви. Героиня Клавы Коки – молодая девушка, которая приезжает в Москву, чтобы поступить в университет. На вокзале она знакомится с парнем, в которого влюбляется, но спустя время их пути расходятся.

Клава Кока отметила, что клип на песню "Нокаут" получился чувственным и непредсказуемым одновременно. За сутки видео набрало около 500 тысяч просмотров и попало в топ-10 вкладки "В тренде" видеохостинга YouTube.

Ранее мы публиковали трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу".

Видео: YouTube / Клава Кока