Клава Кока выпустила совместный клип с Сергеем Жуковым

На YouTube состоялась премьера клипа Клавы Коки и солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Ролик снят на песню "Нокаут".
Зрителям рассказали трогательную историю любви. Героиня Клавы Коки – молодая девушка, которая приезжает в Москву, чтобы поступить в университет. На вокзале она знакомится с парнем, в которого влюбляется, но спустя время их пути расходятся.
Клава Кока отметила, что клип на песню "Нокаут" получился чувственным и непредсказуемым одновременно. За сутки видео набрало около 500 тысяч просмотров и попало в топ-10 вкладки "В тренде" видеохостинга YouTube.
Ранее мы публиковали трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу".
Видео: YouTube / Клава Кока
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все