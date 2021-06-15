Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу"

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Apple TV.
Сюжет рассказывает о работе телеканала, с которого за сексуальные домогательства увольняют популярного ведущего. Ему на смену приходит журналистка Брэдли и бывшая соведущая Алекс. Женщины начинают борьбу за то, чтобы остаться в профессии.
Во втором сезоне действие развернется в период пандемии коронавируса. Также в картине затронут тему движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении чернокожих.
Премьера второго сезона состоится на Apple TV 17 сентября.
Ранее вышел трейлер комедийного боевика "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом.
Видео: YouTube / Apple TV
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