Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу"

К своим ролям вернулись Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Apple TV.

Сюжет рассказывает о работе телеканала, с которого за сексуальные домогательства увольняют популярного ведущего. Ему на смену приходит журналистка Брэдли и бывшая соведущая Алекс. Женщины начинают борьбу за то, чтобы остаться в профессии.

Во втором сезоне действие развернется в период пандемии коронавируса. Также в картине затронут тему движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Премьера второго сезона состоится на Apple TV 17 сентября.

Ранее вышел трейлер комедийного боевика "Главный герой" с Райаном Рейнолдсом.

Видео: YouTube / Apple TV