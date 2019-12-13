Клава Кока отметила день рождения на VK Fest в Петербурге

Девушку поздравили Ида Галич, Мари Краймбрери, Дмитрий Масленников и фанаты.

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Клаву Коку с Днем Рождения прямо на сцене VK Fest. Артистка выступала в торжественный для себя день на Синей сцене в Санкт-Петербурге. Событие не осталось незамеченным среди поклонников творчества певицы. После одной из песен исполнительницы фанаты кричали "С днем рождения", а по завершению выступления к ним присоединился ведущий Дмитрий Масленников. Он также пригласил в эфир свой соведущую из Москвы, блогера Иду Галич. Она также поздравила Коку.

Масленников рассказал, что давно знает артистку. Он напомнил, что смотреть на Клаву Коку можно не только как сверхпопулярную певицу, а как маленькую, застенчивую девочку, которая ездила на вечернем трамвае в музыкальную школу для того, чтобы когда-нибудь реализовать свою заветную мечту. Дмитрий уточнил, что благодаря невероятному и колоссальному труду, харизме и таланту, певица свою детскую мечту сделала явью.

…Не просто сверхпопулярная певица, а реализованная детская мечта, которая доказывает, что все в этой жизни возможно. Так Дмитрий Масленников охарактеризовал Клаву Коку

В свою очередь Клава Кока поблагодарила за теплый прием. Она добавила, что рада тому, что ее окружают такие прекрасные люди, удивительные друзья, которые остаются рядом на протяжении многих лет.

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Фото и видео: Piter.TV

