Петр Ян показал подготовку перед следующим боем в UFC

Россиянина ждет новый бой 22 октября.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян показал подготовку перед следующим боем в рамках UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата). Соответствующий ролик появился на YouTube-канале FULL SEND MMA. В кадре спортсмен тренируется со спарринг-партнером. В ходе подготовки Ян выполнил несколько упражнений, направленных на общую физическую и специальную подготовку. В частности, зрителям показали, как россиянин бил противника на ринге. В одном из эпизодов продемонстрировано, как спортсмен отрабатывает удары голыми кулаками в октагоне. При этом он позволял оппоненту бить себя по корпусу.

Напомним, что уже 22 октября Петр Ян проведет поединок в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Его соперником станет 27-летний американец Шон О"Мэлли. Россиянин не дрался с апреля текущего года. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Алджамейном Стерлингом.

Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND MMA