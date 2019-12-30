Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

За российского парламентария проголосовало большинство голосовавших в ПАСЕ.

Вице-спикер Госдумы и глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой избран вице-спикером организации. Как сообщили РИА "Новости" со ссылкой на итоги голосования за Толстого проголосовало 132 человека, а против высказались 117 парламентариев ПАСЕ.

Отмечается, что закрытое голосование проходило в два тура.

Ранее мы сообщали о том, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу порекомендовал российской делегации подтвердить полномочия в полном объеме.

Накануне депутаты ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за обсуждаемых поправок в Конституцию. Толстой назвал это удивительным и отверг обвинения в адрес России по поводу того, что она не собирается соблюдать международные нормы.

Видео: UATV English / YouTube