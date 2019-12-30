Комитет ПАСЕ порекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Накануне депутаты ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за обсуждаемых поправок в Конституцию.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу порекомендовал российской делегации подтвердить полномочия в полном объеме. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Накануне депутаты ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за обсуждаемых поправок в Конституцию. Толстой назвал это удивительным и отверг обвинения в адрес России по поводу того, что она не собирается соблюдать международные нормы. Ратификацию полномочий намерены обсудить на пленарном заседании 29 января.

Россию лишили некоторых прав в ассамблее в 2014 году, после присоединения Крыма. Тогда Москва приостановила свое участие в заседаниях, а минувшим летом права делегации РФ были восстановлены в полном объеме.

Ранее делегация России заявила, что уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий.

Видео: ТСН, 112 Украина / YouTube