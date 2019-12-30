Об этом заявили два члена делегации.

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий. Об этом заявили вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий "РИА Новостям".

Нам по-прежнему непросто, но будем работать прокомментировали специалисты

Парламентарии добавили, что большинство стран все же поддерживают участие РФ. Однако группа государств хочет оспорить полномочия Москвы. В результате вопрос передали на изучение мониторинговой комиссии. Слуцкий не верит, что решение об ограничениях может быть принято, так как делегация из РФ уже "встроена в ткань ПАСЕ". Он напомнил, что работа становится все более эффективной.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина в ПАСЕ отказалась сотрудничать с Россией.

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