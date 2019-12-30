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Украина в ПАСЕ отказалась сотрудничать с Россией

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Об этом журналистам заявила глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отреагировала на возвращение РФ в состав организации. Глава делегации Рады Елизавета Ясько заявила, что у Киева не запланировано никакого сотрудничества с делегацией РФ. Она считает, что с РФ нужно "разговаривать только в рамках международного права", а не "дружить".

Напомним, что российская делегация была восстановлена в правах летом 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма.

Видео: YouTube / ТСН, 112 Украина

Теги: пасе, россия, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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