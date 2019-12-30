Украина в ПАСЕ отказалась сотрудничать с Россией

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отреагировала на возвращение РФ в состав организации. Глава делегации Рады Елизавета Ясько заявила, что у Киева не запланировано никакого сотрудничества с делегацией РФ. Она считает, что с РФ нужно "разговаривать только в рамках международного права", а не "дружить".
Напомним, что российская делегация была восстановлена в правах летом 2019 года.
Ранее мы сообщали о том, что Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма.
Видео: YouTube / ТСН, 112 Украина
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