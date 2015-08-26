В Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву прав

Закон может вступить в силу весной 2026 года.

В Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Комитет по транспорту рассмотрел проект, подразумевающий ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей. При обнаружении медицинских противопоказаний сотрудники ГИБДД смогут направить водителей на обследование. Если у них будет подтвержден диагноз, то права могут быть аннулированы. Закон может вступить в силу весной следующего года.

Ранее в Госдуме предложили создать службу для сообщений о нападениях бездомных животных.

Фото: Piter.tv