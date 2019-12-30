Выступление политика показали по двум каналам.

Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение. Бывший президент Украины записал послание, которое транслировалось по двум телеканалам. Его показали "5 канал" и "Прямой", которыми владеет политик.

На данных телеканалах поздравление Порошенко вышло перед официальным поздравлением президента. Таким образом Владимир Зеленский выступил позже нынешнего депутата Верховной Рады, после наступления Нового года.

Порошенко произнес речь в присутствии своей супруги Марины. Он напомнил жителям страны об изменениях, проведенных на протяжении пяти лет. Он добавил, что "запас оптимизма придает ему оптимизм". Он призвал граждан демонстрировать свою позицию и не быть безразличными к судьбе государства. Политик заявил, что вместе с народом Украина сможет добиться членства в Европейском Союзе, НАТО, а также обеспечить сохранность языка, веры и армии.

Ранее Piter.tv писал о том, что папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

