Петергофу исполнилось 319 лет

В Петергофе всегда идут реставрационные работы, специалисты сохраняют исторический облик сооружений. В этом году после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад.

Сегодня, 12 июля, Петергоф отмечает свое 319-летие. Градоначальник Северной столицы поздравил жителей с праздником. Именно в этом пригороде располагаются дворцово-парковые ансамбли, которыми гордится вся страна.

Петергоф – памятник величию Петра Первого, таланту архитекторов, художников, скульпторов, мастеров фонтанного, прикладного и садово-паркового искусства. Это памятник возрождения. После варварских разрушений в годы войны, ленинградские реставраторы совершили подвиг – восстановили ансамбль во всём великолепии. Губернатор Петербурга

В пресс-службе администрации города рассказали, что в Петергофе всегда идут реставрационные работы, специалисты сохраняют исторический облик сооружений. В этом году после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад. Уникальность реставрации заключается в том, что она велась строго по планам французского инженера Сент-Илера. На основе этих планов специалисты смогли увидеть и вернуть форму буквально каждому дереву и кусту. Обновленный сад был представлен жителям и гостям Петергофа 31 мая. Вход в него свободный и открыт с 09:00 до 21:00.

Там полностью отреставрировали Китайский дворец. Обновленный объект был завершен ко дню рождения императрицы Екатерины II. Посетителям доступны четыре отремонтированных помещения: спальня в китайском стиле, туалетные и портретные залы, а также кабинет императрицы.

Сейчас в Петергофе завершается реставрация собора святых апостолов Петра и Павла.

Фото: Piter.tv