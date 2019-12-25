Петербурженку обвиняют в избиении медика скорой помощи

Женщина беспричинно набросилась на одного из врачей.

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение петербурженки в хулиганских побоях, сообщила пресс-служба ведомства.

Как полагают органы расследования, в ноябре 2019 года бригада медиков скорой помощи ехали на вызов к пациентке в Выборгский район. Остановившись во дворе одного из домов, врачи начали проверять медицинское оборудование для перевозки больной. К машине неожиданно подбежала неизвестная местная жительница и вцепилась в волосы медику-женщине без всякой причины. Неприятное действо сопровождалось ударами и нецензурной руганью.

Уголовное дело направлено мировому судье.

Ранее мы писали, что прокурор потребовал освободить предполагаемого лжеминера в Петербурге.

Фото: Piter.TV