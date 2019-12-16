Прокурор потребовал освободить предполагаемого лжеминера в Петербурге

Дело не дошло до суда, так как прокуратура опротестовала возбуждение уголовного дела в отношении молодого человека.

Прокурор Центрального района Петербурга потребовал освободить из-под стражи предполагаемого лжеминера. Молодого человека из Сызрани задержали 4 февраля, однако 6 февраля отпустили. Дело в том, что на данный момент нет необходимых оснований для того, чтобы возбуждать уголовное дело по статье 207 УК РФ, сообщила "Фонтанка.ру".

Соответствующая статья предполагает наказание за готовящиеся взрывы и поджоги. Задержанный в свою очередь говорил о уже совершенных. Правоохранителям пришлось его отпустить.

Напомним, молодой человек подозревался в том, что сообщал о ложных происшествиях. Среди них - сообщение о взрывах на станциях "Владимирская", "Гостиный двор", "Площадь Восстания", пожаре на набережной реки канала Грибоедова и ТЦ на Лиговском проспекте.

Задержанный рассказал о себе. Ему 26 лет, и он является инвалидом второй группы бессрочно. Молодой человек "скитается по всей России". Иван Найденов мечтает о квартире, но, по его словам, его никто не замечает.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу