Вечером в Петербурге у "Площади Восстания" собрались экстренные службы

Вызов оказался ложным.

Во вторник, 3 февраля, петербуржцы заметили пожарные машины у Московского вокзала. Об этом они рассказали в социальных сетях..

На место прибыли также сотрудники "скорой помощи" и правоохранители. По предварительной информации, поступил звонок о пожаре, однако информация не подтвердилась.

Как сообщают очевидцы, сейчас спасатели начали уезжать с "Площади Восстания".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс из Варшавы совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"