  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечером в Петербурге у "Площади Восстания" собрались экстренные службы
Сегодня, 20:31
49
nadezhda_sib

Вечером в Петербурге у "Площади Восстания" собрались экстренные службы

0 0

Вызов оказался ложным.

Во вторник, 3 февраля, петербуржцы заметили пожарные машины у Московского вокзала. Об этом они рассказали в социальных сетях..

На место прибыли также сотрудники "скорой помощи" и правоохранители. По предварительной информации, поступил звонок о пожаре, однако информация не подтвердилась.

Как сообщают очевидцы, сейчас спасатели начали уезжать с "Площади Восстания".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс из Варшавы совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии