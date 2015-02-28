Многодетная петербурженка пропала в Хургаде во время занятий дайвингом

Гиды признали, что при погружении супруги превысили международный уровень разрешённой глубины и уплыли на 110 м.

Мать четверых мальчиков из Северной столицы пропала недалеко от Хургады во время занятий дайвингом. Женщину ищут третий день. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, туристка отправилась с 10-дневный круиз с мужем: пара погрузилась под воду с группой дайверов у острова Гифтун. Всего дайвингом занимались 9 человек, из которых вернулись 8.

Позже гиды признали, что при погружении супруги превысили международный уровень разрешённой глубины и уплыли на 110 м. Мужчина почувствовал себя плохо и решил вернуться, а многодетная мать продолжила свой путь.

Россиянку разыскивают на четырёх лодках. Её муж попросил направить на место поисков вертолёт.

Ранее мы сообщили о том, что пропавший в Ленобласти рыбак найден мертвым после четырехдневных поисков.

Фото: Pxhere