Пропавший в Ленобласти рыбак найден мертвым после четырехдневных поисков

Спасатели Ленобласти с 9 августа искали пропавшего рыбака, однако исход поисков получился печальный.

Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля 9 августа начали интенсивные поиски мужчины, который исчез 7 августа во время рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели приступили к операции поиска на акватории реки Свирь, где предположительно мог пребывать пропавший мужчина. С 9 по 13 августа они тщательно обследовали водную поверхность.

К сожалению, вечером 13 августа, после четырех дней поисков, дежурная смена спасателей обнаружила тело пропавшего мужчины на берегу реки Свирь. Они немедленно провели операцию по извлечению тела из воды и передали его сотрудникам полиции, которые начали расследование обстоятельств трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, что делать, если пропал человек.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти