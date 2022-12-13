Петербуржцам рассказали, что делать если пропал человек

День пропавших без вести людей в 2023 году отмечается 3 февраля. Как узнал Piter.tv у представителя поискового отряда "Лиза Алерт", нет никакого "правила трёх суток".

Сегодня, 3 февраля, отмечается День пропавших без вести людей. Это день памяти тех, кто ушёл из дома и не вернулся. У каждого из нас есть близкие люди, которых мы видим каждый день. Никто не ожидает, что они загадочным образом и без объяснения причин исчезнут из нашей жизни. В этот день добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" напомнил петербуржцам алгоритм неотложных действий при исчезновении человека.

Первое правило : Заявление в полицию и заявку в "Лиза Алерт" необходимо подавать СРАЗУ.

Вот как только вы начали беспокоиться – так сразу и подавать. Нет "правила трёх суток" и нет ограничений по другим основаниям. Заявление о пропаже можно подать в любое время в любое отделение полиции, и сделать это может любой человек, независимо от того, в каких родственных отношениях он находится с пропавшим. поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер

Сразу после этого нужно позвонить на горячую линию "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52. Звонки можно осуществлять круглосуточно и бесплатно по России.

Подача заявления в полицию – обязательна, чтобы мы могли вам помочь: отряд "Лиза Алерт" начинает работать, если подано заявление в полицию. поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер

Второе правило: Не нужно бояться обращаться за помощью в полицию и в поисковый отряд "Лиза Алерт".

Причины могут быть разные. Нежелание привлекать внимание к личности пропавшего, "погуляет и вернётся", нежелание кого-то побеспокоить и множество других. Не бойтесь, что вас оштрафуют "за ложный вызов" – полицейские будут искренне рады, если потерявшийся ребёнок найдётся спящим в шкафу. Любая пропажа человека — страшная ситуация, в которой счёт идёт на часы и минуты. Мы будем рады развернуться на полпути или приехать на поиск и вернуться через полчаса с заветным "Найден, жив!". Намного тяжелее узнавать о пропаже через неделю или месяц и понимать, что мы вряд ли сможем помочь. За такой срок свидетели забудут пропавшего, записи с камер будут заменены на свежие. А в лесу каждый лишний час и день уменьшает шансы заблудившегося на выживание. поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер

Как узнал Piter.tv, всего на сегодняшний день в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Петербурге и Ленобласти состоят около 450 добровольцев. В 2022 году в отряд поступило 3 270 заявок, живыми были найдены 2 545 человек.

В 2021 году добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" отметил 10-летний юбилей. О работе поискового отряда и сложностях, с которыми сталкиваются добровольцы, Piter.tv рассказала волонтер "Лизы Алерт" Екатерина Будяковская.

Автор: Анастасия Дорофеева

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер