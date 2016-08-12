О добровольцах, пропавших детях и психологических трудностях – интервью к юбилею “Лизы Алерт”

Мы узнали, кто занимается поиском пропавших людей, в каких районах Петербурга не хватает волонтеров, и почему "Лиза Алерт" не принимает финансовую помощь.

Добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в этом году отмечает 10-летний юбилей. О работе поискового отряда и сложностях, с которыми сталкиваются добровольцы, рассказала волонтер "Лизы Алерт" Екатерина Будяковская.

Как поисковый отряд "Лиза Алерт" начал работу в Петербурге?

Как в любом другом регионе "Лиза Алерт" в Питере появился тоже после поиска маленького ребенка. 6-го декабря в городе Отрадное Ленинградской области пропал мальчик Паша Костюнин, он, к сожалению, не найден до сих пор. 7-го декабря добровольцы приехали в город Отрадное, чтобы помочь в поисках мальчика. Этот день мы считаем днем зарождения питерского отряда.

"Лиза Алерт" в этом году отмечает юбилей. Что изменилось в работе отряда за 10 лет?

Изменилось все, теперь у нас есть люди, методики, известность, договоренности со службами, органами. Тогда нас вообще никто не знал, нам заявки приходили по 3 штуки в неделю, потом что кто-то случайно в интернете нас нашел. Сейчас люди сначала обращаются к нам и только потом в правоохранительные органы.

Как происходит поиск пропавших людей, какой алгоритм действий?

Сначала поступает заявка на горячую линию: 8 800 700 54 52, ее обрабатывает оператор из любого конца страны, это тоже наши добровольцы. На свой личный мобильный телефон они получают минимальную информацию, после этого заявка попадает в специальную базу в нужный регион. Ее берет в работу информационный координатор, он звонит заявителю, выясняет подробности пропажи, привычки, приметы, фотографию получает, в общем, узнает все, что может помочь в поиске, делает ориентировку, тему на форуме и определяет, будет ли это активный выезд. Если да, он ищет координатора и начинает массовое оповещение добровольцев. На месте им раздает задачи координатор.

Кто занимается поиском пропавших людей? Как вы находите волонтеров?

Абсолютно разные люди, единственное условие – всем есть 18 лет. Это домохозяйки, довольно состоятельные люди, студенты, водители, продавцы, люди совершенно разных профессий, которых объединяет цель – прийти и помочь найти пропавшего человека. Мы всегда говорим: посмотрите в зеркало, если хотите увидеть, как выглядит доброволец "Лизы Алерт". Это значит, что помочь может каждый.

Какие технические или цифровые средства помогают в поисках людей?

Всевозможные. Квадрокоптеры, мы фотографируем с воздуха лесные зоны, отсматриваем потом своими глазами, пропускаем через нейросети. Есть крупная техника, есть камеры видеонаблюдения, к которым нам дают доступ администрации магазинов, домов и так далее. Но нет ничего лучше пары глаз и пары ног, которые проходят и ищут человека. Поисковик – это самая классная единица.

Какие люди пропадают чаще всего?

Я думаю, что все-таки пожилые люди чаще всего пропадают. В городе это происходит в связи с изменениями состояния, связанными с возрастом. Бабушка выходит из дома и забыла, где она находится, начинает искать дорогу домой, у нее всплывают в памяти картинки из 80-го года. Она может сесть в транспорт, уехать куда-нибудь. В лесу теряются пожилые люди, они привыкли ходить собирать грибы и ягоды. Они считают, что знают лес, не учитывая, что лес может измениться, это живой организм.

Как строится работа с госструктурами и правоохранительными органами?

Надо понимать, что грамотная помощь населению, которое пропадает, возможна только при совместном участии властей, служб и добровольцев. У служб есть свои ресурсы, у добровольцев есть человеческий ресурс, администрация может предоставить теплое помещение поисковикам под штаб. Если все в государстве будут направлены на то, чтобы вместе, сообща, искать без вести пропавших, то мы статистику доведем до исторического минимума.

Насколько психологически сложно этим заниматься?

Наверное, никогда нельзя привыкнуть к детской смерти, это невозможно. Любой неспасенный ребенок – это личная боль каждого поисковика. Есть поиски, которые западают в душу, начинаешь думать, разгонять, какие могли быть сценарии. Легко тем, кто умеет все через себя не пропускать, но, как правило, добровольцы все равно пропускают.

Видео: Piter.TV, фото: архив "Лиза Алерт"