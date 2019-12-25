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Петербурженка обнаружила в Купчино птенцов, прячущихся в столбе
Сегодня, 13:48
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Петербурженка обнаружила в Купчино птенцов, прячущихся в столбе

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Жара вносит свои коррективы и в поведение птиц.

В Купчино петербурженка нашла гнездо птенцов синицы, появившееся в неожиданном месте. Девушка-фотограф поделилась сделанными фотографиями птиц, которые будто играют с окружающими в прятки и проявляют интерес к окружающим. Фотографии появились в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте" 17 июня.

Птенцы большой синицы (если не ошибаюсь) сидят в фонарном столбе на самом проходном месте. Чудеса!

Мария Пашковская, фотограф

С наступлением аномальной жары в городе, о которой ранее сообщал Piter.TV, можно предположить, что птицы начали прятаться от палящих лучей солнца и поэтому птенцы оказались в таком неожиданном месте.

Петербуржцев призвали помочь птицам и котам справиться с наступившей жарой при помощи поилок – контейнеров с водой.

Фото: Мария Пашковская / ВКонтакте

Теги: купчино, птенцы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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