Петербурженка обнаружила в Купчино птенцов, прячущихся в столбе

Жара вносит свои коррективы и в поведение птиц.

В Купчино петербурженка нашла гнездо птенцов синицы, появившееся в неожиданном месте. Девушка-фотограф поделилась сделанными фотографиями птиц, которые будто играют с окружающими в прятки и проявляют интерес к окружающим. Фотографии появились в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте" 17 июня.

Птенцы большой синицы (если не ошибаюсь) сидят в фонарном столбе на самом проходном месте. Чудеса! Мария Пашковская, фотограф

С наступлением аномальной жары в городе, о которой ранее сообщал Piter.TV, можно предположить, что птицы начали прятаться от палящих лучей солнца и поэтому птенцы оказались в таком неожиданном месте.

Петербуржцев призвали помочь птицам и котам справиться с наступившей жарой при помощи поилок – контейнеров с водой.

Фото: Мария Пашковская / ВКонтакте