Петербурженка, 189 раз ударившая ножом сестру-фотомодель, отправится в колонию

Девушке не скостили срок, она проведет в тюрьме 13 лет.

В Петербурге отправили в колонию местную жительницу, которая нанесла родной сестре 189 ножевых ранений. Приговор Елизавете Дубровиной вынесен городским судом еще 18 октября, но в силу он вступил 24 декабря. Защита обвиняемой пыталась подать апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения. В результате фигурантка расследования проведет в тюрьме 13 лет за убийство фотомодели. Сейчас она временно находится в СИЗО на Арсенальной улице.

Преступление совершено 24 февраля 2016 года. Подсудимая вместе с 17-летней жертвой находились в квартире мужчины по Пулковской улице. Хозяин временно вышел из помещения, чтобы сходить в магазин. В этот момент Елизавета и нанесла смертельные ранения сестре. Следствие считает, что причиной трагедии стала личная неприязнь и зависть. Убитая активно занималась карьерой, дружила со Стасом Барецким и сожительствовала с 42-летним петербуржцем. Ранее сестры жили в детском доме. Вторая сестра не могла похвастаться такими успехами в жизни.

В суде стало известно, что кроме ранений Елизавета отрезала сестре правое ухо. Нож для убийства девушка принесла с собой. Преступницу задержал на выходе из квартиры вернувшийся хозяин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге суд вернул два мандата яблочникам из МО "Московская застава".

Фото: Piter.tv

