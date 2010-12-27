В Петербурге суд вернул два мандата яблочникам из МО "Московская застава"

Предполагается, что они займут места единоросса и самовыдвиженца.

Представители фракции "Яблоко" обратились в суд после пересчета голосов на участке в МО "Московская застава". Суд удовлетворил иск, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Яблочникам" удалось вернуть два мандата на участке №1290. Кирилл Касимов и Дмитрий Декхамбаев займут места представителя "Единой России" Александра Шатыркина и самовыдвиженца Павла Триполка. Ответчик вправе обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

Как рассказал руководитель избирательного штаба партии на муниципальных выборах в Петербурге Максим Кац, сначала кандидатам в ИКМО отказали в регистрации. Затем суд отменил отказ решения Горизибркома. Спустя 10 дней в избиркоме сообщили вновь об отказе в регистрации, причем сроки обжалования решения уже прошли. "Яблочникам" все-таки удалось зарегистрироваться, так как, предвидя такую ситуацию, заранее был подан иск об оспаривании отказа.

На прошлой неделе члены фракции "Яблоко" также получили два мандата в МО "Декабристов" по решению суда.

Фото: Piter.TV