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"Яблочники" получили два мандата в МО "Декабристов" по решению суда
Сегодня, 18:44
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"Яблочники" получили два мандата в МО "Декабристов" по решению суда

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Суд отменил итоги пересчета бюллетеней.

В Петербурге продолжаются судебные разбирательства по итогам муниципальных выборов, которые прошли 8 сентября.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Василеостровский районный суд вернул два мандата представителям партии "Яблоко" ИКМО № 21 на Острове Декабристов. Если городской суд Петербурга одобрит решение, то у фракции появится еще одно самое крупное представительство в МО. Места займут Алексей Захаров и Наталия Невзорова. 

Дело в том, что во время пересчета голосов часть бюллетеней была снабжена дополнительными "галочками" за кандидатов от фракций "Единая Россия" и ЛДПР, сообщили в пресс-службе "Яблока". 

"Присутствовавшие при пересчёте, отмечают, что дополнительные "галочки" поставлены не только другим почерком, но даже и другим цветом",

- говорится в сообщении. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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