Жестоко убившая сестру петербурженка получила 13 лет колонии

Женщина совершила преступление три года назад.

Петербурженка Елизавета Дубровина признана судом виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Суд выяснил, что в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года в квартире на улице Пулковской произошел конфликт между двумя сестрами. Подсудимая в пылу ссоры не менее 189 раз ударила сестру ножом в жизненно-важные органы, отрезала ей ухо. Пострадавшая скончалась на месте от сильной кровопотери и множественных ранений.

Суд назначил Дубровиной наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Тем временем, в Ленобласти семь "лжеполицейских" предстанут перед судом.

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