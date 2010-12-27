В Ленобласти семь "лжеполицейских" предстанут перед судом

Они обвиняются в вымогательстве, похищении людей и документов, незаконном обороте наркотиков, разбойных нападениях и организации тяжких и особо тяжких преступлений.

Сегодня в Ленобласти начался судебный процесс по уголовному делу в отношении организатора и семи членов банды "лжеполицейских". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Банда действовала с февраля по август 2017 года. Всего в ней было 8 человек, одним из которых был экс-полицейский, работающий водителем. Подсудимые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. В их числе: хищение документов, незаконный оборот наркотиков, разбойные нападения, вымогательства и похищения людей. У "лжеполицейских" было несколько единиц оружия и взрывных устройств. В момент нападения они использовали пистолеты, карабины и гранаты. Под видом сотрудников правоохранительных органов, они похищали людей и вымогали у них деньги. В августе 2017 года банда перестала действовать, так как сотрудникам ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти удалось задержать участников незаконного объединения.

Сотрудники полиции возбудили несколько уголовных дел по различным статьям. Областной Следком собрал достаточно информации, чтобы начать судебный процесс в отношении обвиняемых.

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