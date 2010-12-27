В Шлиссельбурге из магазина пропали деньги и сигареты

В момент ограбления один из злоумышленников выстрелил в холодильник, расположенный в помещении магазина.

В Шлиссельбурге из магазина на улице Малоневский канал, 10 пропали деньги и табачные изделия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции Кировского района узнали о происшествии 18 октября. Гражданка рассказала стражам порядка о том, что в ларьке произошло вооруженное нападение. По предварительным данным примерно в 4:30 в помещение магазина зашли двое мужчин в специальных масках. Угрожая травматическим пистолетом, злоумышленники потребовали от продавца деньги из кассы и две пачки сигарет. Продавец отдал 5 тыс. рублей.

После этого, грабители покинули место преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com