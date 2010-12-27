В Ленобласти обстреляли пенсионерку на Porsche

Инцидент произошел в поселке Ленинское Выборгского района.

В Ленобласти 17 октября в девятом часу вечера обстреляли пенсионерку на Porsche. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в поселке Ленинское Выборгского района. Автомобиль Porsche под управлением 56-летней местной жительницы следовал мимо дома 22 по Песочной улице, когда стекло водительской двери разлетелось от пули. Пенсионерка не пострадала.

По записи видеорегистратора, удалось установить, что из машины Lifan стрелял мужчина в камуфляжной форме. По госзнакам установили, что иномарка принадлежит 30-летнему жителю Ставропольского края. С места происшествия изъяли патрон 7,62х39 мм, пулю со стойки лобового стекла, пластиковую бутылка 1.5 л, кассовый чек магазина "ЛеруаМерлен".

Пенсионерка занимается бизнесом в сфере аренды, ранее судима, подозревает в покушении бывших коллег.

Ранее п олицейские задержали студента, который выстрелил в мужчину в Орловском переулке.

Фото: pixabay