Полицейские задержали студента, который выстрелил в мужчину в Орловском переулке

Он выстрелил семь раз из травматического пистолета.

Полицейские задержали студента одного из вузов, который в ходе конфликта в центре города выстрелил из травматического оружия в оппонента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об огнестрельном ранении мужчины у дома 5 по Орловскому переулку поступило в полицию 10 октября в 22:15. На место оперативно прибыли полицейские, которые установили, что между группой молодых людей произошел конфликт. Один из мужчин выстрелил семь раз из пистолета в своего противника и скрылся.

После оказания медицинской помощи 34-летнего потерпевшего отправили на амбулаторное лечение. По факту инцидента отдел дознания УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Спустя сутки после инцидента полицейские задержали 24-летнего студента. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV