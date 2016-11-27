В Пушкинском районе мужчина стрелял из люка свадебного авто

Владельцем иномарки оказался мужчина 1985-го года рождения.

Один из участников свадебного кортежа стрелял через люк автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 августа на Колпинском шоссе. По словам очевидцев, из "Ленд Ровера" раздались выстрелы.

Сотрудники полиции Пушкинского района занялись проверкой по факту стрельбы. Иномарку задержали, владельцем машины оказался гражданин 1985-го года рождения, у мужчины изъяли травматический пистолет. Как отметили в пресс-службе, никто не пострадал. Проверка по факту случившегося продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажир "Волги" стрелял из окна около станции метро "Ладожская".

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