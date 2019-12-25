Суд арестовал новобрачного, который нарушал ПДД в день своей свадьбы

Мужчину привлекли к ответственности за неповиновение сотруднику полиции.

Кировский районный суд назначил 3 суток административного ареста мужчине, который нарушал ПДД в день своей свадьбы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

3-го октября сотрудник полиции обратил внимание на "ВМВ", которое ехало по улице Маршала Говорова. Машина возглавляла свадебный кортеж. Автомобиль резко перестраивался из полосы в полосу, чем создавал аварийную ситуацию. На требование показать документы водитель высказал несогласие и закричал: "У меня свадьба, я что стрелял что ли?". Расул Шираз оглы Солтанов заявил о том, что у него нет документов, и он не будет ничего предоставлять.

На судебном заседании новобрачный заявил о том, что опасных маневров не совершал, но на перекрестке управлял машиной с "дымом из-под колес". Документов при себе не было, так как ехал на свадьбу. Теперь мужчине придется провести 3 суток под арестом.

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