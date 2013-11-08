Участницу Pussy Riot арестовали за неповиновение полиции

Срок ареста составляет 15 суток.

Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес (настоящее имя - Маргарита Коновалова) за неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на ее адвоката Мансура Гильманова.

Зюзинский суд арестовал Флорес на 15 суток, признав ее виновной в невыполнении законных требований сотрудника полиции. Это решение мы обязательно обжалуем. адвокат Флорес

Участница группы была задержана днем ранее. Ей сообщили, что она похожа на человека, которого разыскивают за воровство. После этого ее сопроводили в отделение полиции и составили на нее протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции по причине того, что она не предоставила сотрудникам правоохранительных органов документ, удостоверяющий личность.

Напомним, примерно месяц назад в Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину. По данным ее адвоката, ее задержали за проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста.

Ранее на Ставрополье задержали восьмерых человек, подозреваемых в экстремизме.

Фото: Instagram / apologia_protesta