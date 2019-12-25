Они обвиняются по части 2 статьи 282.2 УК РФ.

На Ставрополье задержали восьмерых человек, подозреваемых в экстремизме. Об этом рассказали представители ФСБ по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что все подозреваемые могли состоять в радикальном движении. Они обвиняются по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Они занимались пропагандой идеологии экстремизма и вовлекали в свою организацию новых членов банды.

Дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества. 21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий. пресс-служба ФСБ по Ставрополью

Суд изъял имущество семьи Арашуковых.

Фото: Piter.tv