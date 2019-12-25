Суд изъял имущество семьи Арашуковых

В пользу государства изъято имущество, суммарная стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи Арашуковых почти на 1,5 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба столичного суда, пишет ТАСС

Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. из сообщения источника в суде

Согласно данным следствия, экс-сенаторы Совета Федерации России Рауль Арашуков и его сын Рауф причастны к созданию ОПГ и организации убийства заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Кроме того, фигуранты подозреваются в растрате 747 млн рублей, вследствие хищения денежных средств под видом оплаты по подрядческим контрактами оплаты труда родственникам, а также природного газа на сумму в 3,8 млрд рублей в Ставрополье и Карачаево-Черкессии и совершении ряда должностных преступлений.

Подсудимые вину не признают. Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек.

Ранее в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела экс-заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова.

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